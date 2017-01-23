Группа юристов США подала в суд на Трампа за "вознаграждения" от иностранных правительств

Об этом сообщает Reuters.

Иск подан в Федеральный суд Манхэттена объединением под названием «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне». В нем говорится, что конституционные нормы, регулирующие «вознаграждения», запрещают производить такие платежи. Истцы намерены заставить Трампа прекратить принимать такие платежи.

В то же время сын Трампа Эрик, который является исполнительным вице-президентом Trump Organization, заявил, комментируя эту ситуацию, что это «преследование ради политической выгоды".

Как передает The New York Times, Эрик Трамп сообщил, что согласился жертвовать любую прибыль отелей, которая приходит от иностранных правительственных гостей в казну США.

При этом, группа "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" сообщили, что подадут иск в федеральный суд Манхэттена в понедельник утром. Они отмечают, что согласно Конституции США, ни один федеральный чиновник не должен получать подарки или "денежное вознаграждение" - плату - от иностранного правительства. Адвокаты Трампа утверждают, что статья предназначена только для предотвращения получения федеральными чиновниками денег или подарков от иностранного государства, и не распространяется на платежи, такие как счета за номер в гостинице.

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Как сообщал УНИАН, группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России. Документ поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ранее оба они критиковали риторику Трампа в отношении России. Как ожидается, законопроект будет внесен в конгресс уже на следующей неделе.