Стрельба в торговом центре Техаса: число раненых возросло до 6 человек

В американском штате Техас произошла стрельба в одном из торговых центров города Сан-Антонио. Пока известно, что один человек погиб. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление местной полиции.

В результате стрельбы еще 6 человек пострадали.

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Сообщается, чтодвое подозреваемых ворвались в торговый центр с целью ограбления ювелирного магазина, при этом застрелив человека, который пыталась их остановить.

Издание также сообщает, что одного из грабителей было ранено – в него выстрелил американец, который имел разрешение на скрытое ношение оружия. При этом второй подозреваемый, пытаясь скрыться, начал стрелять, ранив при этом мужчину и женщину.

Позже стало известно, что полиции удалось задержать и второго грабителя.

Как сообщал УНИАН, в мексиканском северо-восточном городе Монтерей произошла стрельба в американской школе.

Отмечалось, что в результате стрельбы ранены трое людей. Стрельбу устроил ученик, ранив учителя, другого ученика и себя. Раненые находятся в тяжелом состоянии. Расстрелы в мексиканских школах крайне редки в Мексике.