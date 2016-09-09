В американском штате Техас одна из учениц открыла огонь в туалете

Нападавшая погибла на месте. Девушка, в которую она попала, госпитализирована.

Также есть информация о еще одном раненом полицейском, который якобы пострадал от пули, выпущенной коллегой.

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Мотивы нападавшей пока неизвестны.