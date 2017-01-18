В Мексике ученик открыл стрельбу в американской школе
В результате инцидента есть раненые, среди которых и сам стрелок.
В мексиканском северо-восточном городе Монтерей произошла стрельба в американской школе. Об этом сообщает BBC.
Издание сообщает, что в результате стрельбы ранены трое людей.
Стрельбу устроил ученик, ранив учителя, другого ученика и себя. Раненые находятся в тяжелом состоянии. Издание также подчеркивает, что расстрелы в мексиканских школах крайне редки в Мексике.
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Инцидент снимали камеры наблюдения. Впрочем, правоохранители пока не знают мотивов ученика, который открыл огонь.
Как сообщал УНИАН ранее, в Мексике во время одного из крупнейших музыкальных фестивалей в ночном клубе Голубой Попугай (Blue Parrot) в Плая-дель-Кармен произошла стрельба, погибли 5 человек.
Отмечается, что это произошло в последнюю ночь фестиваля BMP. Среди погибших есть и один из охранников. В результате стрельбы ранения получили 9 человек.