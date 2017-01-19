Экс-глава МИД Швеции Бильдт рассказал, как Запад может "успокоить" Россию

"Спустя сто лет после революции, обрушившей Российскую империю, Москва хватается за любую возможность вернуть то, что считает своим. У Владимира Путина нет плана, но он готов подчиняться имперскому инстинкту", - пишет Бильдт в своей колонке в журнале Новое время.

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"Но Россия успокоится, только когда Запад начнет стабильно поддерживать независимость этих стран. Со временем РФ поймет, что в ее же долгосрочных интересах разорвать шаблон, сконцентрироваться на внутреннем развитии и построении мирных и уважительных отношений с соседями", - утверждает дипломат.

"Нам нужна стабильная, благополучная и мирная Россия. А достичь этого можно лишь, поддержав независимость и суверенитет ее соседей", - резюмирует экс-глава МИД Швеции.