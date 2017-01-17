Авиакатастрофа под Бишкеком: МВД Кыргызстана исключает версию теракта

Об этом во время заседания парламента Кыргызстана заявил заместитель министра внутренних дел республики Курсан Асанов.

"Следов взрывчатых веществ на деталях потерпевшего крушение самолета не обнаружено", - цитирует Асанова ТАСС.

В тоже время, количество жертв крушения под Бишкеком грузового самолета Boeing 747 достигло 38 человек.

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"Сегодня было обнаружено тело еще одного погибшего члена экипажа, таким образом, количество жертв составило 38 человек", - сказал он. По его словам, поисковые работы на месте крушения воздушного судна продолжаются, чтобы "здесь не осталось тел погибших". "Для продолжения поисковых работ необходимо будет передвинуть крупные фрагменты разбившегося самолета", - заявил во вторник первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

Ранее Абулгазиев сообщил, что среди погибших опознаны тела 17 детей.

В связи с трагедией в Киргизии 17 января объявлен общенациональный траур.

Как сообщал УНИАН, авиационная катастрофа самолета «Боинг-747» произошла в понедельник 16 января в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области Кыргызстана вблизи международного аэропорта "Манас".