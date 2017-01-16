Авиакатастрофа близ Бишкека: опознаны первые 15 тел погибших, 5 из которых – дети

Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина Кыргызстана со ссылкой на МОЗ страны.

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Пресс-служба также наводит список опознанных погибших:

1. Карыпбаева Гульзат Нурлановна 2012г.р

2. Карыпбаева Жылдыз Нурлановна 2014г.р

3. Шералиева Сабина Уларбековна 2011г.р

4. Шералы уулу Уларбек 1990г.р

5. Жуманалы кызы Акмарал 1990г.р

6. Чокоева Кундуз Талайбековна ( беременная) 1985г.р

7. Осмонов Санжарбек Абдуманапович 1982г.р

8. Шералиева Айдай 2 года

9. Шаршенбеков Руслан Нурланович 2011г.р

10. Исакова Гульжан Муратбековна 1980г.р

11. Солтокенова Мариям Анарбековна 2009г.р

12. Кожаналиева Наргиза Эсенгуловна (беременная) 1988г.р

13. Солтокенов Айбек Анарбекович 1988г.р

14. Солтокенова Фарида Алмазбековна 1969 г.р

15. Кубанычбеков Аман Кубанычбекович 1997г.р.

Как сообщал УНИАН, в результате крушения грузового самолета частной турецкой авиалинии под Бишкеком погибли 37 человек.