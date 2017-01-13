В России идентифицировали более 70 погибших в катастрофе самолета Ту-154

В России идентифицировали тела свыше 70 погибших в авиакатастрофе Ту-154, который разбился в акватории Черного моря у берегов Сочи, передает ТАСС со ссылкой на источник в бюро судебно-медицинской экспертизы.

"На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января.

Сообщается, что по результатам ДНК-экспертизы, среди погибших руководитель Департамента культуры Министерства обороны РФ Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, и девять представителей СМИ.

"Согласно предварительной информации, 50 погибших будут погребены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, где ранее была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова", - сказали источники.

Как сообщал УНИАН ранее, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как "доктор Лиза", опознана за ДНК-экспертизой среди жертв катастрофы российского Ту-154.

Как сообщили в окружении Глинки, ее похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.