"Доктор Лиза", похищавшая детей на Донбассе для вывоза в РФ, опознана среди жертв катастрофы Ту-154
Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как "доктор Лиза", опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы российского Ту-154.
Как сообщили в окружении Глинки, ее похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, передает ТАСС.
"Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник", - сказал источник.
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Ранее СМИ сообщали, что "доктор Лиза" погибла в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море.
Вместе с тем, Совет по правам человека при президенте РФ опубликовал некролог Глинке. В некрологе, подписанном главой совета Михаилом Федотовым, сказано, что Глинка собиралась лететь в Сирию, чтобы "отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии".
Напомним, в 2014 году "доктор Лиза" организовывала отправки детей из оккупированного Донбасса в Россию.