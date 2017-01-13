"Доктор Лиза", похищавшая детей на Донбассе для вывоза в РФ, опознана среди жертв катастрофы Ту-154

Как сообщили в окружении Глинки, ее похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, передает ТАСС.

"Предварительно похороны состоятся 16 января, в понедельник", - сказал источник.

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Ранее СМИ сообщали, что "доктор Лиза" погибла в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море.

Вместе с тем, Совет по правам человека при президенте РФ опубликовал некролог Глинке. В некрологе, подписанном главой совета Михаилом Федотовым, сказано, что Глинка собиралась лететь в Сирию, чтобы "отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии".

Напомним, в 2014 году "доктор Лиза" организовывала отправки детей из оккупированного Донбасса в Россию.