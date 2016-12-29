"Теракт - это не только взрыв": военные назвали еще одну версию крушения Ту-154

Об этом передает ТАСС.

«Кроме взрыва на борту, могло быть какое-то механическое воздействие, не обязательно теракт был связан со взрывом», — пояснил он, подчеркнув, что, хотя версия теракта не исключается, она не рассматривается среди основных.

Байнетов рассказал, что предварительные расшифровки записей черного ящика позволили сделать вывод, что взрыва на борту не было. «Но теракт — это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем», — добавил представитель Минобороны.

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Эту информацию подтвердил министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 Минобороны, заявив, что версия теракта со взрывом не нашла подтверждения.

Ранее в тот же день Соколов сообщил, что, согласно основной версии, причиной падения самолета стала техническая неисправность. При этом он подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны не ранее чем через 30 суток.

Утром 29 декабря источник в силовых структурах сообщил о завершении основной фазы поисково-спасательной операции в районе катастрофы Ту-154. По неподтвержденным сведениям, на поверхность подняты тела 19 погибших, также готовится выкладка основных фрагментов самолета.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.