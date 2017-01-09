СМИ: умер сын экс-президента Польши Пшемыслав Валенса

Об этом пишет Би-Би-Си со ссылкой на польские СМИ.

Агентство ПАП сообщает, что тело 43-летнего Валенсы обнаружил один из членов его семьи.

Читайте такжеУмер польский режиссер Анджей Вайда

Как передает радиостанция RMF, судмедэксперты предварительно исключили причастность к смерти мужчины третьих лиц, поскольку на его теле не было обнаружено никаких подозрительных следов.

Агентство Associated Press напоминает, что у бывшего президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей - четверо сыновей и четыре дочери.

Gazeta Wyborcza пишет, что Пшемыслав был третьим ребенком в семье. В молодости он имел проблемы с алкоголем и не раз задерживался за вождение в нетрезвом виде.