СМИ: умер сын экс-президента Польши Пшемыслав Валенса
04:28, 09 января 2017Мир
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В своей квартире в Гданьске найден мертвым Пшемыслав Валенса - сын бывшего президента Польши Леха Валенсы.
Умер сын экс-президента Польши Пшемыслав Валенса / flickr.com/photos/lplewnia
Об этом пишет Би-Би-Си со ссылкой на польские СМИ.
Агентство ПАП сообщает, что тело 43-летнего Валенсы обнаружил один из членов его семьи.
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Как передает радиостанция RMF, судмедэксперты предварительно исключили причастность к смерти мужчины третьих лиц, поскольку на его теле не было обнаружено никаких подозрительных следов.
Агентство Associated Press напоминает, что у бывшего президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей - четверо сыновей и четыре дочери.
Gazeta Wyborcza пишет, что Пшемыслав был третьим ребенком в семье. В молодости он имел проблемы с алкоголем и не раз задерживался за вождение в нетрезвом виде.
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