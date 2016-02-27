Многотысячная акция в поддержку Валенсы прошла в Варшаве (фоторепортаж)

Очередная акция Комитета защиты демократии происходит под лозунгом "Мы народ", пишет" Европейская правда "со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Читайте такжеВ Польше расследуют заявления Валенсы, что доносы от имени "Болека" писали сотрудники госбезопасности

Сообщается, что в акции принимают участие представители различных регионов страны.

Как сообщил в своем Твиттере заместитель мэра Варшавы Ярослав Южвяк, в акции приняли участие более 55 тысяч человек, и люди продолжают прибывать.

Леха Валенсу неоднократно упоминали и со сцены. "Стоим за него стеной" - заявляли в микрофон организаторы.

"Мы приехали сюда, чтобы рассказать себе, почему мы должны защищать Польшу и почему должны защищать символы. Мы приехали сюда защищать Леха Валенсу, польскую историю, польскую легенду... Мы вместе защитим Польшу перед злыми людьми, защитим ее перед президентом Качиньским", - заявил Гжегож Схетына, лидер оппозиционной "Гражданской платформы" и экс-глава МИД Польши.

Со сцены зачитали и письмо самого Валенсы, которое встретили аплодисментами.

"Даже в худших снах я не представлял, что спустя годы после борьбы за свободу, репрессий, ревизионизма, арестов удар по нам нанесет аппарат демократического государства", - цитирует издание письмо Валенсы.

Сообщается, что акция прошла в спокойной атмосфере. В частности, организаторы призвали участников не закрывать лицо и воздержаться от использования пиротехники.

Как известно, среди документов, изъятых сотрудниками Института национальной памяти Польши и правоохранителями в доме генерала Чеслава Кищака, была найдена папка, подписанная "Лех Валенса. Болек", что, по мнению экспертов, доказывает сотрудничество бывшего президента со спецслужбами.