Республиканцы назвали первоочередную задачу Трампа на посту президента
Дональд Трамп в качестве президента США в первую очередь намерен отменить реформу здравоохранения, которая была введена Бараком Обамой и известна под названием Obamacare.
Как сообщает Reuters, это республиканец Майк Пенс назвал "первым делом" администрации Дональда Трампа.
Республиканцы утверждают, что система уже сломана, и они будут пытаться отменить закон.
"Прежде всего нужно сохранить наше обещание отменить Obamacare и заменить ее лучшей реформой системы здравоохранения, что позволит снизить стоимость медицинского страхования без увеличения расходов правительства", – заявил губернатор Индианы и возможный будущий вице-президент США Майкл Пенс.
Демократы признают, что им не хватает голосов для остановки отмены закона.
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"Республиканский план урезать здравоохранение не сделает Америку великой снова", – сказал журналистам лидер демократов в сенате Чак Шумер, ссылаясь на лозунг кампании Трампа.
"Это может сделать Америку больной снова и привести к хаосу, а не к доступной медицинской помощи", – добавил он.
Демократы считают, что их оппоненты могут развалить Obamacare без предоставления твердого плана по альтернативе.
Республиканцы, в свою очередь, критикуют Obamacare за чрезмерное вмешательство государства в рынок здравоохранения и утверждают, что такая система мешает росту числа рабочих мест, добавляя нагрузку на бизнес.