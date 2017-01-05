Республиканцы назвали первоочередную задачу Трампа на посту президента

Как сообщает Reuters, это республиканец Майк Пенс назвал "первым делом" администрации Дональда Трампа.

Республиканцы утверждают, что система уже сломана, и они будут пытаться отменить закон.

"Прежде всего нужно сохранить наше обещание отменить Obamacare и заменить ее лучшей реформой системы здравоохранения, что позволит снизить стоимость медицинского страхования без увеличения расходов правительства", – заявил губернатор Индианы и возможный будущий вице-президент США Майкл Пенс.

Демократы признают, что им не хватает голосов для остановки отмены закона.

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"Республиканский план урезать здравоохранение не сделает Америку великой снова", – сказал журналистам лидер демократов в сенате Чак Шумер, ссылаясь на лозунг кампании Трампа.

"Это может сделать Америку больной снова и привести к хаосу, а не к доступной медицинской помощи", – добавил он.

Демократы считают, что их оппоненты могут развалить Obamacare без предоставления твердого плана по альтернативе.

Республиканцы, в свою очередь, критикуют Obamacare за чрезмерное вмешательство государства в рынок здравоохранения и утверждают, что такая система мешает росту числа рабочих мест, добавляя нагрузку на бизнес.