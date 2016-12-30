Посольство США прокомментировало намерения России выдворить 35 американских дипломатов

Об этом сообщила пресс-атташе посольства США Мария Олсон, передает РБК.

По ее словам, о предложении главы российского МИД Сергея Лаврова выслать из страны 31 сотрудника посольства США и четырех сотрудников Генконсульства в Санкт-Петербурга она узнала из СМИ. По мнению Олсон, это очевидно зеркальные меры.

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"Вы, возможно, знаете о решении Госдепа США прошлым вечером (объявить 35 российских работников диппредставительств персонами нон грата в США. — Ред.)", — сказала пресс-атташе.

По ее словам, вероятно, это ответ российских властей на это заявление, добавила она.

Ранее МИД РФ внес предложения президенту России Владимиру Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата.