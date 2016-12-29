Обама представит Конгрессу доклад о вмешательстве России в выборы США

Об этом сообщает Reuters.

Президент США Барак Обама заявил, что представит в ближайшие дни в Конгрессе доклад, подготовленный его администрацией, о попытках России повлиять на выборы в США в 2016 году.

Обама также ввел новые санкции против России за кибератаки.

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Ранее сообщалось, что российским дипломатам дадут 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты.

По его словам, данная мера затронет 35 российских дипломатов в США.