В британской тюрьме на острове Шеппи заключенные устроили бунт

Ассоциация тюремных надзирателей охарактеризовала случившееся как беспорядки, заявив при этом, что затрудняется оценить их масштаб, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ассоциация не привела никаких подробностей за исключением того, что заключенные развели в захваченном крыле костры.

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Таким образом, ни информации о причинах беспорядков, ни информации о требованиях заключенных пока нет.

Всего тюрьма состоит из восьми крыльев, в которых содержатся чуть более тысячи заключенных.

Как правило в тюрьму на острове Шеппи отправляют преступников, приговоренных к четырем годам лишения свободы и более.

Эта тюрьма еще летом получила неудовлетворительную оценку от тюремной инспеции. Инспекторы отмечали высокий уровень насилия в тюрьме и утверждали, что две трети заключенных не чувствуют себя там в безопасности.

Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании заключенные устроили бунт в тюрьме Бирмингема.