В Британии заключенные устроили бунт из-за отсутствия спортзала и телевизора – СМИ

В Великобритании заключенные устроили бунт в тюрьме Бирмингема из-за отсутствия телевизора и спортзала. Об этом пишет DailyMail.

Издание сообщает, что около 600 человек начали бунтовать в третий по размерам британские тюрьме. Из-за бунта в здании тюрьмы произошел пожар.

Очевидцы сообщают, что беспорядок начался в связи с тем, что у заключенных не было телевизора и они не имели доступа к тренажерному залу. Некоторые говорят, что бунт начался из-за отсутствия медикаментов.

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Собеседник издания отметил, что заключенные просто взяли под контроль тренажерный зал и пытаются захватить медицинский корпус.

Тем временем в течение дня заключенные, которые начали бунт, размещают в Twitter фото, свидетельствующие о контроле над несколькими секторами тюрьмы.

Позже стало известно, что под вечер ситуация стабилизировалась.