Убийство российского посла в Турции: появилось полное видео

Видеозапись появилась во вторник на Youtube-канале XOxu TV.

Как можно увидеть на записи, стрелок стоит позади посла и занимает позицию, с которой удобно стрелять.

Далее слышны звуки стрельбы и видно, как российский посол падает.

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Как сообщал УНИАН,19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова.

Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер. Нападавший был убит в ходе операции полиции.

Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.