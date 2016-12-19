Убийство российского посла в Турции - все подробности (фото, видео)

22:02, 19 декабря 2016
Мир
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В Анкаре из огнестрельного оружия убит посол России в Турции Андрей Карлов. 

twitter.com/Hurriyet

Турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на посла России в Анкаре Андрея Карлова во время его выступления с речью на открытии фотовыставки.

По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком, и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Twitter

В МИД РФ уже подтвердил гибель Карлова в результате покушения.

По словам представителя российского МИД, посол скончался в госпитале.

Охрана российской дипмиссии в Анкаре усилена. Мэр столицы Мелих Гёкчёк заявил, что покушение на Карлова имело целью испортить российско-турецкие отношения.

На место происшествия также прибыл глава турецкого МВД Сюлейман Сойлу.

Турецкое телевидение опубликовало видео убийства российского посла.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки осудил нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова.

Об этом представитель Госдепа Джон Кирби написал в Twitter.

"Мы видели сообщения, что в Анкаре на российского посла в Турции Андрея Карлова и других совершил нападение вооруженный мужчина. Мы осуждаем этот акт насилия, независимо от источника его происхождения. Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями", - написал Кирби.

Германия и Литва также осудили убийство посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова.

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Об этом говорится в сообщениях министерств иностранных дел ФРГ и Литвы в Twitter.

"Мы решительно осуждаем убийство российского посла в Турции ", - отмечается в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства.

"Мы осуждаем нападение, во время которого был убит российский посол в Анкаре", - заявили в литовском МИД.

Оба ведомства выразили соболезнования родным и близким Карлова.

Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, нападавшего звали Мэрт Алтинташ (Mert Altıntaş).

По данным турецких правоохранителей, Алтинташ в 2014 году закончил обучение в полицейской академии в городе Измир.

twitter.com/DailySabah

"Когда посол произносил речь, высокий мужчина, одетый в костюм, открыл огонь в воздух и затем прицелился в направлении посла", - сообщил очевидец нападения.

Как утверждает свидетель, нападающий "сказал что-то об Алеппо и мести".

Фотографы также зафиксировали мужчину в черном костюме, который держал пистолет. Нападающий стоял возле подиума в галерее современного искусства. Четыре человека лежали на полу. Среди них, как оказалось, был российский посол.

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Новость в сюжете: Убийство российского посла в Турции
Теги: #Россия#Турция#убийство посла#Анкара