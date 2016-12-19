Убийство российского посла в Турции - все подробности (фото, видео)

Турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на посла России в Анкаре Андрея Карлова во время его выступления с речью на открытии фотовыставки.

По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком, и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

В МИД РФ уже подтвердил гибель Карлова в результате покушения.

По словам представителя российского МИД, посол скончался в госпитале.

Охрана российской дипмиссии в Анкаре усилена. Мэр столицы Мелих Гёкчёк заявил, что покушение на Карлова имело целью испортить российско-турецкие отношения.

На место происшествия также прибыл глава турецкого МВД Сюлейман Сойлу.

Турецкое телевидение опубликовало видео убийства российского посла.