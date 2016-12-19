Убийство российского посла в Турции - все подробности (фото, видео)
В Анкаре из огнестрельного оружия убит посол России в Турции Андрей Карлов.
Турецкие СМИ сообщили о вооруженном нападении на посла России в Анкаре Андрея Карлова во время его выступления с речью на открытии фотовыставки.
По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком, и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.
В МИД РФ уже подтвердил гибель Карлова в результате покушения.
По словам представителя российского МИД, посол скончался в госпитале.
Охрана российской дипмиссии в Анкаре усилена. Мэр столицы Мелих Гёкчёк заявил, что покушение на Карлова имело целью испортить российско-турецкие отношения.
На место происшествия также прибыл глава турецкого МВД Сюлейман Сойлу.
Турецкое телевидение опубликовало видео убийства российского посла.
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки осудил нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова.
Об этом представитель Госдепа Джон Кирби написал в Twitter.
"Мы видели сообщения, что в Анкаре на российского посла в Турции Андрея Карлова и других совершил нападение вооруженный мужчина. Мы осуждаем этот акт насилия, независимо от источника его происхождения. Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями", - написал Кирби.
We have seen reports that the Russian Ambassador to Turkey Andrey Karlov and others have been attacked by a gunman in #Ankara. (1 of 2)— John Kirby (@statedeptspox) 19 декабря 2016 г.
Германия и Литва также осудили убийство посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова.
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Об этом говорится в сообщениях министерств иностранных дел ФРГ и Литвы в Twitter.
"Мы решительно осуждаем убийство российского посла в Турции ", - отмечается в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства.
We strongly condemn the assassination of #Russia’s Ambassador to #Turkey in #Ankara. Our thoughts are with his family+friends. @mfa_russia— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 19 декабря 2016 г.
"Мы осуждаем нападение, во время которого был убит российский посол в Анкаре", - заявили в литовском МИД.
Оба ведомства выразили соболезнования родным и близким Карлова.
Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, нападавшего звали Мэрт Алтинташ (Mert Altıntaş).
По данным турецких правоохранителей, Алтинташ в 2014 году закончил обучение в полицейской академии в городе Измир.
"Когда посол произносил речь, высокий мужчина, одетый в костюм, открыл огонь в воздух и затем прицелился в направлении посла", - сообщил очевидец нападения.
Как утверждает свидетель, нападающий "сказал что-то об Алеппо и мести".
Фотографы также зафиксировали мужчину в черном костюме, который держал пистолет. Нападающий стоял возле подиума в галерее современного искусства. Четыре человека лежали на полу. Среди них, как оказалось, был российский посол.