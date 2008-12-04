Россиян интересует, где купить елку, и отдаст ли Украина деньги за газ

Премьер-министр РФ, лидер партии "Единая Россия" Владимир ПУТИН заявляет, что долг Украины за газ уже превысил 2,5 млрд. долларов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал сегодня в ходе прямого теле- и радиоэфира, отвечая на вопросы россиян.

В частности, прозвучал следующий вопрос: "В преддверии новогодних праздников у россиян появляются два вопроса: где купить елку и отдаст ли нам Украина деньги за поставленный газ ей. Если первый вопрос мы еще сами решим, то по второму хотелось бы услышать ваше компетентное мнение".

В.ПУТИН отметил, что с украинскими партнерами идет сложный диалог, так как Украина до сих пор не рассчиталась с долгами за газ.

«Это свыше 2,5 млрд. долларов. Это не маленькие деньги и для «Газпрома», и для страны в целом», - подчеркнул он.

Российский премьер также отметил, что в РФ знают, что украинская экономика испытывает большие сложности, чем российская. В частности, падение в металлургической промышленности Украины составило не 50%, как в России, а 70%.

«Это очень серьезно, но что делать. Бесплатных товаров не бывает – надо платить», - подчеркнул В.ПУТИН.

По его словам, украинские партнеры просят оставить цену на газ в 2009 году, как в текущем, но «как мы можем оставить цены текущего года, если наши украинские партнеры до сих пор получают тот же газ почти в два раза дешевле, чем в Европе».

В.ПУТИН напомнил, что между странами есть договоренности о переходе на рыночные цены. «Мы не можем за полцены или бесплатно продавать ликвидный товар. Мы сами нуждаемся в деньгах и сами должны решать социальные проблемы», - сказал он.

При этом В.ПУТИН отметил, что «когда своему украинскому другу ставил какие-то сложные вопросы, он мне говорил: «ты шо, с глузду зъихав?».

«Так и здесь… Пойдите в любой магазин Германии и скажите: хочу «Мерседес» бесплатно или в полцены. Кто ж отдаст? Почему мы должны в полцены отдавать?», - сказал В.ПУТИН и добавил, что переход на рыночные цены должен быть «мягким».

«Цена на газ привязана к мировым ценам на нефть. Цена на нефть повышается - цена на газ повышается, цена на нефть понижается - и цена на газ понижается… Это справедливо – мы не командуем этими ценами», – сказал он.

Напомним, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный в Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. долл.

По состоянию на 16.00 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. долл. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключил возможности использования судебных процедур для взыскания долгов с украинских компаний, покупающих российский газ.

После погашения долга стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

Долг накоплен по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и компанией RosUkrEnergo, который был заключен 14 марта 2008 года. В настоящее время RosUkrEnergo продает газ "Нафтогазу" по 179,5 долл. за тыс. куб. м. В Украину поставляется среднеазиатский газ.