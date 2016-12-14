Die Welt: Тревожное возвращение химического оружия

Об этом пишет Даниэль-Дилан Бёмер в статье "Тревожное возвращение химического оружия", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Звук выстрела почти не слышен. Только глухой удар. Иногда можно увидеть металлическую бочку, из которой под давлением был выброшен резервуар. Затем видны облака, как правило, бледно-зеленого или желтого цвета. По запаху они напоминают бассейн, хлор. И они тяжелее воздуха. Словно живые существа, они опускаются на землю.

"То, что хлорный газ оседает, делает его особенно коварным", - поясняет Оле Солванг из организации Human Rights Watch (HRW). "Поскольку газ опускается на землю, населению грозит наибольшая опасность там, где они чувствуют себя в безопасности, спасаясь от обычных бомбардировок: в подвале".

Предположительно сирийский режим применял хлорный газ во время нападений. Мертвых, похороненных после подобных операций, почти всегда находили в подвалах. Похоже, атаки с применением газообразного хлора в этой войне становятся все более частым явлением – несмотря на или вопреки соглашению об уничтожении сирийского химического оружия, которое в 2013 году заключили США и Россия.

40 погибших без внешних повреждений

В то время как промышленный город Алеппо близится к краху, в регионе распространяется вторая, очень тревожная новость, которая делает убийства в Сирии еще более зверскими. В провинции Хама, недалеко от древнего города Пальмира, который террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) хотела отвоевать у режима, возможно, произошла новая атака с применением ядовитого газа. В понедельник вечером местная группа правозащитников сообщила, что после воздушного налета были найдены мертвыми, по меньшей мере, 40 человек, без внешних повреждений.

Три года назад, во время атаки в регионе Гута, вблизи Дамаска, сотни людей погибли, потому что сирийские подразделения использовали ядовитый газ. Президент США Барак Обама отказался от своих угроз, отомстить за применение химического оружия воздушными ударами по сирийской армии.

Вместо этого, он согласился на предложение России, уничтожить весь арсенал химического оружия сирийского режима под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По крайней мере, оружие массового поражения в этой войне больше не должно было использоваться. Но вышло по-другому.

Бочковая бомба, наполненная газовыми баллонами

"Нельзя сказать с уверенностью, выросло ли количество нападений с применением ядовитого газа, потому что сообщения трудно проверить", - говорит Солванг. "Но каждый раз, когда боевые действия становятся более интенсивными, число таких сообщений увеличивается. И последний этап в битве за Алеппо – явно один из таких".

Только с 1 октября, его организация получила 14 сообщений об атаках с использованием химического оружия, которые на первый взгляд проходили проверку. "Наш порог достаточно высок", - говорит Солванг. "Мы требуем документацию о симптомах жертв и фотографии возможных систем доставки. Мы хотим исключить возможность несчастного случая".

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В недавнем случае, который подробно описала HRW, очевидно, использовались бочковые бомбы. Как правило, они наполнены взрывчаткой и острыми металлическими частями, но в этом случае, в них также были газовые баллоны. В сентябре с вертолетов их сбрасывали на жилые районы Алеппо, которые находились под контролем повстанцев.

Подозревают только воздушные силы Асада

В некоторых случаях, ИГ также пытались осуществлять нападения с применением химического оружия, горчичного газа. Но ни у ИГ, ни у повстанцев нет военно-воздушных сил, подчеркивает HRW в отчете об атаке в сентябре. Это также означает, что в качестве виновника рассматривают только режим.

Но как правительство может использовать отравляющий газ, если его химический арсенал якобы был уничтожен почти два года назад под международным контролем и при активном участии его защитной силы России? Сольванг может, по крайней мере, частично это объяснить.

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"Сирия должна была отказаться от химического оружия в строгом смысле этого слова. То есть, от газов и систем доставки, которые явно производились для использования в военных целях. Но хлор сам по себе не является оружием. Его можно использовать в качестве отбеливателя для белья и для дезинфекции. Его также можно переработать в газ и, таким образом, нападать на людей". Газ, который недавно использовался в Сирии, возможно, взят из гражданских запасов. Об этом также говорит импровизированное его использование с помощью бочковых бомб.

Подозрение в применении зарина

"Военное воздействие атак с применением химического оружия заключается в панике, которую оно распространяет", - говорит Солванг. "Со времен Гуты, по сравнению с другими бомбардировками, они привели к относительно небольшому количеству смертей. Но они существенно деморализуют население, потому, что их обширное разрушительное влияние непредсказуемо".

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Тем не менее, по сообщениям, во время недавнего нападения вблизи Пальмиры был использован зарин. HRW пока не может это подтвердить. Но, если это окажется правдой, то это означает, что у режима до сих пор есть запрещенные запасы химического оружия – и все меньше факторов, которые могли бы удержать режим от его использования.