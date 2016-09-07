Армия Асада применила бомбы с хлором в пригороде Алеппо - СМИ

Об этом сообщают работающие в Сирии врачи-волонтеры и спасатели, передает Би-Би-Си.

По данным медицинских работников, правительственные силы снова применили хлор, они сбросили на пригород Алеппо - район Сукари - бочковые бомбы с цилиндрами с хлором.

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Сирийское правительство отрицает использование химического оружия в ходе авианалетов.

В августе расследование, которое проводилось по решению ООН, подтвердило, что сирийская армия как минимум дважды использовала ядовитый газ в ходе атак в 2014 и 2015 годах.

Хлор широко применяется в различных химических производствах, но использование его в качестве оружия запрещено международными договорами.

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В новом докладе ООН, который был представлен во вторник, говорится, что короткий период затишья в начале этого года в Сирии сменился еще более ожесточенными боями.

По данным организации, на данный момент в условиях осады живут около 600 тысяч сирийцев, еще 300 тысяч человек - в осажденных районах Алеппо.