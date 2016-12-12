"Исламское государство" отбило Пальмиру у сирийской армии

Сирийские правительственные войска покинули город, несмотря на поддержку российской авиации, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей оппозиционных сирийских группировок, передает Дождь.

Боевики ИГ смогли захватить город спустя несколько часов после того, как сирийские войска при поддержке российской авиации вытеснили террористов из города. После этого террористы атаковали Пальмиру с нескольких сторон, из-за чего сирийские войска были вынуждены отступить.

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Источник сирийского государственного агентства SANA в военных силах Сирии сообщил, что к боевикам ИГ у Пальмиры могло присоединиться подкрепление из города Ракка, который считается столицей «Исламского государства».

Губернатор сирийской провинции Хомс, в которой находится Пальмира, Татал Барази сообщил по местному телеканалу, что боевики «Исламского государства» взяли контроль над Пальмирой, сообщает Reuters.