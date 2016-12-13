В Сирии уничтожены организаторы терактов в Париже - Пентагон
17:57, 13 декабря 2016Мир
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Пентагон утверждает, что в Сирии убиты два предполагаемых организатора серии нападений на мирных граждан в Париже, произошедшей в ноябре 2015 года.
Париж / REUTERS
Об этом сообщает Русская служба BBС.
В сообщении Пентагона говорится, что речь идет о Салахе Гурма и Самми Джеду, состоявших в ИГИЛ.
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Американское ведомство утверждает, что вместе с ними был убит еще один член группировки. Его считают ответственным за планирование нападения на жителей Бельгии, которое боевики хотели совершить в 2015 году, но не смогли.
По данным Пентагона, все трое убитых планировали новые нападения в странах Запада. Подробностей об этих планах ведомство не приводит.
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