В Сирии уничтожены организаторы терактов в Париже - Пентагон

Об этом сообщает Русская служба BBС.

В сообщении Пентагона говорится, что речь идет о Салахе Гурма и Самми Джеду, состоявших в ИГИЛ.

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Американское ведомство утверждает, что вместе с ними был убит еще один член группировки. Его считают ответственным за планирование нападения на жителей Бельгии, которое боевики хотели совершить в 2015 году, но не смогли.

По данным Пентагона, все трое убитых планировали новые нападения в странах Запада. Подробностей об этих планах ведомство не приводит.