Количество жертв теракта в Стамбуле возросло до 44 человек
12:18, 12 декабря 2016Мир
758
Количество жертв террористических атак в Стамбуле возросло до 44 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
По данным ведомства, среди погибших были 36 сотрудников полиции.
Читайте такжеСовбез ООН по инициативе Украины осудил теракты в Стамбуле
Как сообщал УНИАН,вечером 10 декабря в Стамбуле рядом с футбольным стадионом Vodafone Arena прогремели два взрыва. В первом случае взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, второй теракт осуществил смертник. Сообщалось, что в результате террористических атак погибли 39 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Кровавые теракты в Стамбуле