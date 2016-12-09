Обама поручил разведслужбам составить полную картину вмешательства в выборы
20:26, 09 декабря 2016Мир
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Президент США Барак Обама поручил американским разведывательным службам провести полное расследование кибератак и зарубежных вмешательств в системы, которые были задействованы при проведении президентских выборов в 2016 году.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Об этом заявила советник Обамы по вопросам национальной безопасности Лиза Монако.
Отмечается, что доклад по результатам расследования должен быть готов до конца президентского срока Обамы - 20 января 2017 года.
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По словам Монако, результаты доклада будут переданы также законодателям и другим лицам.
Группа сенаторов написала президенту письмо, в котором призвали Обаму обнародовать информацию о возможной причастности России к выборам главы Белого дома.
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