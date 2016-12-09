Обама поручил разведслужбам составить полную картину вмешательства в выборы

Об этом сообщает Reuters.

Об этом заявила советник Обамы по вопросам национальной безопасности Лиза Монако.

Отмечается, что доклад по результатам расследования должен быть готов до конца президентского срока Обамы - 20 января 2017 года.

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По словам Монако, результаты доклада будут переданы также законодателям и другим лицам.

Группа сенаторов написала президенту письмо, в котором призвали Обаму обнародовать информацию о возможной причастности России к выборам главы Белого дома.