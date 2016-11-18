Россия прекратила кибератаки на США после публичных обвинений – директор разведки
02:01, 18 ноября 2016Мир
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Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что Россия прекратила кибератаки, связанные с вмешательством в выборы в США, после того, как администрация в Вашингтоне публично обвинила Москву в этом вмешательстве.
Джеймс Клэппер / REUTERS
Об этом сообщает Радио Свобода.
По его словам, официальные заявления о причастности Москвы и затем предупреждение об акции возмездия, как выдается, прекратили предвыборную подрывную деятельность.
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Но, сказал он на слушании в комитете Палаты представителей по делам разведки, вероятнее всего, Россия продолжит кибернетическую и информационную войну против США после недавних выборов.
Ранее УНИАН сообщал, что директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что написал прошение об отставке.
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