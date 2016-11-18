Россия прекратила кибератаки на США после публичных обвинений – директор разведки

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, официальные заявления о причастности Москвы и затем предупреждение об акции возмездия, как выдается, прекратили предвыборную подрывную деятельность.

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Но, сказал он на слушании в комитете Палаты представителей по делам разведки, вероятнее всего, Россия продолжит кибернетическую и информационную войну против США после недавних выборов.

Ранее УНИАН сообщал, что директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что написал прошение об отставке.