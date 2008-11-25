Эксперт: Кремль должен создать условия для жителей СНГ

Кремль должен создать условия, чтобы страны СНГ сами хотели интегрироваться с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал писатель, ведущий программы «К барьеру» на канале НТВ Владимир СОЛОВЬЕВ в Москве на презентации книги «Противостояние. Россия - США".

«Страны СНГ для американо-российских отношений всегда являются песком, который мешает слаженной работе. То есть мы всегда ругаемся за страны СНГ, так как для нас это мягкое подбрюшье и мы за него боремся. Нам всегда обидно…Мы воспринимаем страны СНГ, как мужья воспринимают брошенных жен, которые ни как не могут принять их личную жизнь», - сказал В.СОЛОВЬЕВ.

По его мнению, американцы не понимают такого отношения России потому, что время от времени «мы вытаскивает из американского подбрюшья страны одну за одной – начиная с Кубы, и они к этому привыкли».

Он отметил, что в РФ часто возникает вопрос, почему Украине отдали Крым. По его мнению, этот вопрос провоцирует контр вопрос: «Вы предлагаете идти и воевать с Украиной?»

«Человек, который объявит войну Украине – преступник. Братские народы не имеют права друг с другом воевать», - подчеркнул он.

По его мнению, нужно сделать так, чтобы уровень жизни в России был такой, чтобы жители постсоветских республик хотели жить в РФ.

«Тогда они не будут от нас убегать», - подчеркнул он.

Книга "Противостояние. Россия - США" написаны в соавторстве директором российских и азиатских программ Института мировой безопасности (Вашингтон, США) Николаем ЗЛОБИНЫМ и В.СОЛОВЬЕВЫМ.