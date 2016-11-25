Штайнмайер заявил об угрозе безопасности Европы, учитывая российскую агрессию

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил об угрозе для безопасности Европы несмотря на российскую агрессию и призвал взять контроль над вооружением. Об этом он заявил в интервью изданию Welt, пишет Радио 24.

Он подчеркнул, что ситуация в отношении Крыма и Донбасса "снова вернули вопрос войны и мира на наш континент".

При этом Штайнмайер подчеркнул, что выступает "с многими другими европейскими министрами иностранных дел за перезапуск контроля над вооружениями", поскольку это является "надежным средством прозрачности, избежание рисков и построения доверия".

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«Мы призываем все страны, отвечающие за безопасность Европы, поддержать эту инициативу и присоединиться к диалогу о контроле над вооружениями», – подчеркнул Штайнмайер.

Напомним, сайт Еврокомиссии подвергся масштабной кибератаки, однако, утечки информации не произошло.

Атака была успешно остановлена, утечки информации удалось избежать.

В письме IT-службы Еврокомиссии, которое получило Politico, сказано, что речь идет о DoS-атаку, которая привела к замедлению интернет соединения. Сотрудник организации отметил, что «днем никто не мог работать, так как интернет пропадал дважды на несколько часов».

Раньше, болгарский президент Росен Асенов Плевнелиев заявил, что Россия также пытается ослабить Европу. Он подчеркнул, что Россия пытается дестабилизировать и ослабить Европу при помощи кибератак.