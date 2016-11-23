Словесная война НАТО и Кремля из-за развертывания российских ракет - The Guardian

Об этом пишет Шон Уокер в статье "Словесная война НАТО и Кремля из-за развертывания российских ракет", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

НАТО и Кремль обменялись обвинениями из-за размещения Россией современных ракет в Калининграде, эксклаве на Балтийском море.

Читайте такжеВ Кремле объяснили размещение "Искандеров" в Калининграде "экспансией НАТО"

Во вторник НАТО обвинило Россию в "агрессивном военном поведении", а Владимир Путин сказал, что Россия просто реагирует на агрессию НАТО.

Европа с трепетом ожидает увидеть, как президентство Дональда Трампа повлияет на договоренности в сфере безопасности на континенте. Во время своей избирательной кампании, Трамп сообщил в интервью, что хочет сказать союзникам по НАТО: "Поздравляю, вы будете защищать себя сами", если ему покажется, что их финансовый вклад недостаточен для альянса.

Премьер-министр Великобритании, Тереза Мэй должна встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на Даунинг-стрит в среду, и, как ожидается, он должен убедить европейские страны выполнить обязательство перед НАТО и выделить 2% национального дохода на оборону.

Европарламент во вторник проголосовал (369 к 255) в пользу плана по расширению координации в сфере обороны между государствами-членами. Частично, это вызвано словами Трампа.

Читайте такжеГосдеп США отреагировал на намерения России развернуть "Искандеры" и С-400 в Калининграде

"Наш союз не оснащен для того, чтобы столкнуться с огромными проблемами в сфере обороны", - сказал член парламента Урмас Паэт, бывший министр иностранных дел Эстонии, который подготовил проект резолюции. "Европа по-прежнему в значительной степени зависит от возможностей НАТО и солидарности США".

Трамп также назвал НАТО устаревшим во время избирательной кампании, и предположил возможность заключения военного союза с Россией по вопросу Сирии. Москва осторожно приветствовала такое предложение, в то время, как многие европейские столицы встретили его с ужасом, в частности страны Балтии, которые граничат с Россией.

По сообщениям, российская армия разместила противокорабельные ракеты "Бастион" в Калининграде, части российской территории между Польшей и Литвой, в то время как сенатор Виктор Озеров, сказал в понедельник, что Россия разместит в Калининграде баллистические ракеты "Искандер" и системы ПРО С-400.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил во вторник, что перемещение ракет в Калининград было логичным ответом на враждебность Запада: "Россия делает все необходимое, чтобы обеспечить свою безопасность перед лицом расширения НАТО к своим границам. Альянс – действительно агрессивный блок, поэтому Россия должна сделать все возможное, и в этом случае она имеет суверенное право принимать необходимые меры по всей своей территории".

Читайте такжеРоссийская власть превращает Крым в военную базу – эксперт

Песков отказался отвечать на вопрос, на месте ли уже эти системы и будут ли они базироваться в Калининграде на постоянной основе. В октябре прошлого года Россия заявила, что она переместит ракеты "Искандер" в эксклав для учений.

Россия уже давно выражала недовольство из-за идеи [размещения] систем ПРО США в Европе, а в понедельник, Путин даже сообщил о возможности осуществления превентивных ударов против такой инфраструктуры.

"Когда страна становится членом НАТО, ей очень трудно противостоять давлению со стороны такой большой страны, как США, которые управляют НАТО. И тогда они разместят то, что захотят: системы ПРО, или новые базы, а также, в случае необходимости, новые ракетные системы.

"Что нам делать? Ну, в этом случае, мы должны принять контрмеры, чтобы использовать наши ракетные системы для поражения целей, которые начали представлять для нас угрозу. Ситуация вызывает беспокойство", - сказал Путин, во время интервью в документальном фильме об Украине режиссера Оливера Стоуна, которые транслировался на российском телевидении в понедельник.

Читайте такжеРоссия разместит "Искандеры" и С-400 в Калининградской области

На вопрос о том, будут ли Мэй и Столтенберг обсуждать подход Трампа к НАТО на встрече в среду, заместитель официального представителя премьер-министра сказал: "Часть дискуссии будет сосредоточена на финансировании НАТО и обязательстве о выделении 2% от дохода, но это будет обширный разговор о вопросах НАТО".

"Что касается 2%, очевидно, что мы занимались этим вопросом, с момента проведения саммита НАТО в Уэльсе несколько лет назад. Мы считаем, что другие члены должны сделать то же самое, и мы видим, что некоторые страны уже двигаются в этом направлении. Мы считаем, что обязательство выделять 2% имеет важное значение".