Масштабные пожары в Израиле: поджоги будут рассматривать как способ террора (видео)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поджоги в Израиле будут рассматриваться как террор, и реакция на них будет соответствующая.

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"Каждый пожар, который произошел в результате поджога или подстрекательства к поджогу – это террор во всех отношениях, и мы будем рассматривать его как таковой. Все, кто пытаются сжечь части Государства Израиль, будут строго наказаны", - цитирует премьера "Хаарец".

Министр внутренних дел Гилад Эрдан, что "это уже довольно очевидно, что некоторые из пожаров являются результатом умышленного поджога. Как заявил премьер, это террор".

Также Нетаньяху поручил МИД обратиться к американской компании, которая владеет огромным пожарным самолетом на базе Boeing-747 "Супертанкер", чтобы обсудить возможность отправки его в Израиль. Однажды в 2010 году он уже работал в Израиле во время самого масштабного пожара в истории страны.

Как сообщалось, по подозрению в поджоге в районе Иерусалима уже арестованы четыре человека. Ряд стран направили Израилю помощь для тушения пожара.