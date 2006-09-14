В Москве митинг против российско-американских учений ”Торгау-2006”

В центре Москвы сторонники коммунистов проводят митинг против российско-американских учений «Торгау- 2006», в котором принимают участие более 800 человек.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Управления информации ГУВД Москвы Евгения ГИЛЬДЕЕВА.

Собравшиеся у Дома правительства, на Горбатом мосту митингующие держат в руках плакаты с призывом отменить учения и требованиями не пускать НАТО на российскую землю.

Аналогичные акции протеста, организованные представителями левых партий и движений, состоялись сегодня в Хабаровске, Майкопе и Курске. Участники курского пикета потребовали от федеральных властей «отменить все виды учений с войсками НАТО и США».

Ранее предполагалось, что учения «Торгау-2006» пройдут под Нижним Новгородом с 23 сентября по 4 октября с участием российского мотострелкового полка и американского мотопехотного батальона. Однако министр обороны РФ Сергей ИВАНОВ заявил, что их проведению помешало отсутствие юридической базы.