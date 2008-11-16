Японцы предпочитают покупать японские продукты (опрос)

Подавляющее большинство японцев - 89% - предпочитают покупать продукты отечественного производства, свидетельствует опрос о роли продовольствия, сельского хозяйства и деревень, который правительство страны опубликовало в субботу, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на газету "Майнити".

Число приверженцев японских продуктов выросло с 2000 года на 7,1%. Среди тех, кто выбирает японские продукты, 90% объяснили свой выбор их безопасностью. В первую очередь, это связано с чередой скандалов и пищевых отравлений некачественными продуктами китайского производства.

На вопрос о перспективах импорта продуктов 93,4% опрошенных высказали "беспокойство", что объясняется недавним ростом мировых цен на зерно и скачкообразным ростом цен на продовольственные товары внутри Японии из-за высоких цен на нефть.

Всего были опрошены 3144 человека.