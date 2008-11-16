Иран перевел часть своих финансовых резервов в золото. Об этом сообщил старший советник президента Махмуда Ахмади Нежада. Он отметил, что идея о приобретении драгоценного метала была высказана главой государства, передает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Какая часть из 120 млрд резервов Ирана была переведена в золото, не сообщается.

Решение последовало за серьезным падением цен на нефть. Бюджет Ирана зависит от цен на нефть, которая составляет 80% прибыли от всего экспорта.

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