Путин уверяет, что российская армия никому не угрожает

«Наша армия никому не угрожает... У нас территория самая большая в мире... и нам нужно надежно гарантировать безопасность своей собственной страны, своего собственного народа. Наша армия сделать это способна, будем и дальше ее развивать», – заявил Путин во время общения с работниками предприятия «Автодизель» в Ярославле.

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В то же время он отметил рост в российской армии количества тренировок, учений и внезапных проверок боеготовности, которые, как указал Путин, «почему-то беспокоят наших партнеров».

«Когда они проводят какие-то учения, мы не беспокоимся, а они почему-то сразу начинают нервничать, нервные такие», – заявил Путин, передает «Радио Свобода».

На протяжении последних месяцев фиксируется резкий рост числа взаимодействий между российскими военными и силами НАТО.

10 ноября военные России заявили, что заставили голландскую подлодку покинуть район в Средиземном море, где находилась эскадра во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов». Российская сторона указала, что «неуклюжие попытки опасно маневрировать... могут повлечь серьезные навигационные аварии».

Пресс-секретарь НАТО, со своей стороны, заявил, что альянс контролирует российскую эскадру «взвешенно и ответственно», исходя из того, что передвижение кораблей может предвещать активизацию российской военной деятельности в Сирии, где Москва поддерживает режим Асада воздушными ударами по бойцах оппозиции.