Авиаудары России по Алеппо: не менее 9 погибших, 30 раненых

От авиаударов РФ по подконтрольном сирийской оппозиции района Кафр Деал на западе города Алеппо погибли 9 человек, в том числе трое детей, более 30 сирийцев получили ранения, сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление представителя управления гражданской обороны Алеппо Бабирис Мешаль.

По его словам, во время авиаударов были применены кассетные бомбы.

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Отмечается, что российская авиация также нанесла удары по району Дарет Иззе вблизи Алеппо. Использовались напалм и белый фосфор.

Точное количество пострадавших неизвестно.

Как сообщал УНИАН, российские военные самолеты, которые базируются на российском авианосце "Адмирал Кузнецов", начали полеты над Сирией с боекомплектом, и вскоре должны присоединиться к ударам по позициям повстанцев в районе Алеппо.