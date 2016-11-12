В Америке продолжаются демонстрации против Трампа

В нескольких американских городах третий день подряд проходят массовые акции протеста против избрания президентом США Дональда Трампа, сообщает Новое время.

По данным агентства, тысячи людей вышли на улицы Майами, Атланты, Филадельфии, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Портленда (штат Орегон), выступая против предвыборных заявлений Трампа о мигрантах, мусульман и женщин.

В центре города Портленд протестующие перекрыли движение и бросали различные предметы в полицейских. Сотни протестующих прошли маршем по улицам Лос-Анджелеса, они скандировали "Мы не признаем избранного президента" и "Чьи улицы? Наши улицы".

В Нью-Йорке демонстранты вновь собрались в парке Вашингтон-сквер возле Trump Tower, где живет новоизбранный президент Дональд Трамп.

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Ранее НВ сообщало, что в городе Портленд после массовых беспорядков, устроенных противниками новоизбранного президента страны Дональда Трампа, арестовали 26 человек.

Напомним, 8 ноября в США состоялись 58-е выборы президента. По предварительным данным, после подсчета голосов в 40 штатах республиканец Дональд Трамп получил голоса 276 выборщиков из 270 необходимых для победы. Соперница Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала 215 голосов выборщиков. Теперь для официальной окончательной победы Трампа осталась формальность - избиратели должны отдать свои голоса.