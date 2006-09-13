Миронов утверждает, что росийские СМИ слова плохого про Крым не сказали
...зная "что это такая прелесть"
Глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей МИРОНОВ утверждает, что российские средства массовой информации не делают антирекламу крымским курортам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Ливадии.
По словам С.МИРОНОВА, он не замечал в российских газетах публикаций, которые с негативной стороны освещали Крым и крымские курорты.
Он также отметил, что россияне, которые хотя бы раз бывали в Крыму, знают, «что это такая прелесть» и никогда не скажут о Крыме ничего плохого.
С.МИРОНОВ также подчеркнул, что все разговоры об антирекламе со стороны России «выглядят очень не серьезно».
Как сообщал УНИАН, С.МИРОНОВ прибыл в Крым для участия в торжественном закрытии VII Международного телекинофорума «Вместе». Также в ходе визита он встретился с председателем Верховной Рады Украины Александром МОРОЗОМ.