В партии Путина просят Поклонскую на время прикрыть рот
21:20, 07 ноября 2016Мир
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В "Единой России" порекомендовали депутату Госдумы Наталье Поклонской в ближайшее время воздержаться от любой медийной активности из-за ее высказываний.
Наталья Поклонская / REUTERS
Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на два источника, близких к руководству фракции в Госдуме.
Как отметил один из источников, неоднозначные высказывания Поклонской вызвали бурное возмущение внутри фракции.
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По словам одного из собеседников издания, "эпатажные действия" крымского "прокурора" категорически расходятся с ранее объявленным курсом руководством Госдумы, а "последней каплей" стало ее отождествление Ленина с Гитлером.
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