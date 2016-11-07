В партии Путина просят Поклонскую на время прикрыть рот

Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на два источника, близких к руководству фракции в Госдуме.

Как отметил один из источников, неоднозначные высказывания Поклонской вызвали бурное возмущение внутри фракции.

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По словам одного из собеседников издания, "эпатажные действия" крымского "прокурора" категорически расходятся с ранее объявленным курсом руководством Госдумы, а "последней каплей" стало ее отождествление Ленина с Гитлером.