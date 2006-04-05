Еврокомиссия готова работать в Украине с кем угодно

Европейская комиссия готова работать с любой парламентской коалицией в Украине, которая будет поддерживать европейский выбор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня в Страсбурге в ходе дебатов по Украине еврокомиссар по вопросам международных отношений и политике соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Какой бы ни была коалиция, если она согласна работать с нами, мы с удовольствием пойдем навстречу», - сказала комиссар.

Она подчеркнула, что Европейский Союз уже сейчас готов создать с Украиной зону свободной торговли сразу после того, как Украина вступит во Всемирную торговую организацию.

«Хотим ли мы продолжать сотрудничество с Украиной в рамках ее продвижения к ЕС и в рамках политики соседства? Ответ однозначен: да», - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.