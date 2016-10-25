Резиденцию посла США в Москве закидали файерами - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"За несанкционированную акцию в центре Москвы сотрудниками полиции задержаны трое молодых людей", - сказал источник.

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Он отметил, что около резиденции посла США в Спасо-Хаусе они провели несанкционированную акцию, раскидали листовки и закидали резиденцию зажженными файерами. Один из участников акции приковался наручниками к ограде. Прибывший наряд полиции задержал троих молодых людей.

По словам источника, в настоящее время они препровождены в полицейский автобус. "Решается вопрос об их доставке в отдел полиции "Арбат", - сказал источник.

Также он сообщил, что в отношении задержанных могут быть возбуждены дела по статьям Кодекса об административных правонарушениях 20.2 (организация и проведение несанкционированной акции, митинга или пикета"), а также 19.3 (сопротивление сотрудникам полиции).