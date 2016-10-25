Обнаружена последняя песня Дэвида Боуи
13:28, 25 октября 2016Мир
2330
Считается, что это последняя полностью записанная песня культового музыканта.
Дэвид Боуи / REUTERS
Ранее неизвестную песню Дэвида Боуи обнаружили во время поисков материала для книги о нем. Об этом пишет The Times.
Читайте такжеСМИ выяснили, где Дэвид Боуи завещал развеять свой прах
Песню Blaze, которую рокер писал для альбома Blackstar, обнаружил автор книги "The Complete David Bowie" Николасс Пегг. Он описал ее как "несущую слушателя на волнах оптимизма". Будет ли опубликована Blaze в ближайшее время – неизвестно.
Над альбомом Blackstar и мюзиклом Lazarus музыкант работал, уже зная о болезни.
Дэвид Боуи скончался 10 января в возрасте 69 лет. 8 января, в его день рождения, вышел 25-й студийный альбом музыканта Blackstar ("Черная звезда"). Последние полтора года музыкант боролся с раком.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter