Обнаружена последняя песня Дэвида Боуи

Ранее неизвестную песню Дэвида Боуи обнаружили во время поисков материала для книги о нем. Об этом пишет The Times.

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Песню Blaze, которую рокер писал для альбома Blackstar, обнаружил автор книги "The Complete David Bowie" Николасс Пегг. Он описал ее как "несущую слушателя на волнах оптимизма". Будет ли опубликована Blaze в ближайшее время – неизвестно.

Над альбомом Blackstar и мюзиклом Lazarus музыкант работал, уже зная о болезни.

Дэвид Боуи скончался 10 января в возрасте 69 лет. 8 января, в его день рождения, вышел 25-й студийный альбом музыканта Blackstar ("Черная звезда"). Последние полтора года музыкант боролся с раком.