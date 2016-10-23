В "джунглях" Франции столкнулись мигранты и полицейские

Об этом сообщает BBC.

Лагерь в Кале, известный как "Джунгли", начнут сносить 24 октября. Часть детей из лагеря, имеющих родственников в Британии, отправят к ним. Остальных беженцев переселят в другие города Франции.

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В центральную Францию планируется перевезти около 7,5 тыс. человек, для них уже приготовлены места. Мигрантов планируется доставить на 60 автобусах.

Власти предупредили, что полиции, возможно, придется применять силу, если беженцы начнут препятствовать сносу палаток и жилищ.

Лагерь "Джунгли" расположен в 50 км от Евротоннеля под проливом Ла-Манш, соединяющего Британию и Францию.