Меркель и Олланд предупредили Великобританию о "грубых" переговорах в случае жесткого Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд предупредили премьер-министра Британии Терезу Мэй о том, что Соединенное Королевство столкнется с «грубыми» и «жесткими» переговорами в случае, если британский премьер и дальше будет жестко подходить к вопросу Brexit.

В частности это касается вопроса иммиграции, пишет The Guardian.

«Это будет грубо, я думаю. Это не будет легко. Но то, что она сегодня сказала – это хорошо», - сказала Ангела Меркель, комментируя заявления Мэй в Брюсселе.

При этом днем ранее Франсуа Олланд заявил, что ЕС готов сделать этот процесс для Великобритании тяжелым, если Мэй будет проводить жесткий подход к переговорам по Brexit.

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«Я сказал очень четко. Тереза Мэй хочет жесткий Brexit? Тогда переговоры будут тяжелыми», - сказал Олланд в Брюсселе.

В то же время глава Евросоюза Дональд Туск заявил, что не будет проводить никаких переговоров, пока Мэй не отработает 50 статью по выходу Британии в ЕС. Туск дал понять, что хотел бы, что предпочел бы, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС, подчеркнув, что все же уважает выбор британских избирателей.

Напомним, на историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%.

При "жестком" сценарии Brexit Соединенное Королевство будет терять ежегодно до 66 миллиардов фунтов стерлингов (73 миллиарда евро).

Согласно прогнозам, в случае выхода из единого рынка и перехода на правила Всемирной организации торговли при торговле с континентальной Европой ВВП Британии может оказаться на 9,5 % ниже показателя, который был бы достигнут при сохранении членства в ЕС. Такое резкое падение доходов заставит правительство страны сокращать государственные расходы или повышать налоги.