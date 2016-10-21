Великобритания запустит статью 50 по выходу из ЕС до конца марта 2017 года - Туск

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом президент Европейского Совета Дональд Туск сказал по результатам первого дня работы саммита ЕС, который завершился поздней ночью четверга. Как известно, саммит проходит 20-21 октября в Брюсселе.

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"Мы рады приветствовать премьер-министра Мэй (Тереза Мэй, новый премьер-министр Великобритании) на первом заседании Европейского Совета. Премьер-министр подтвердила, что Великобритания запустит статью 50 до конца марта следующего года. До того, как статья 50 не будет запущена, никаких переговоров не будет", - сообщил Туск.

Вместе с этим он подчеркнул, что именно поэтому на этом саммите ЕС вопрос Brexit не обсуждался. При этом президент Евросовета заверил, что основные правила, в частности, относительно общего рынка и свобод "остаются неизменными".

Ранее УНИАН сообщал, что на историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%.