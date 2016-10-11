СМИ подсчитали стоимость "жесткого Brexit" для Великобритании

Об этом сообщает The Times со ссылкой на правительственные документы, пишет Европейская правда.

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Согласно прогнозам, в случае выхода из единого рынка и перехода на правила Всемирной организации торговли при торговле с континентальной Европой ВВП Британии может оказаться на 9,5 % ниже показателя, который был бы достигнут при сохранении членства в ЕС. Такое резкое падение доходов заставит правительство страны сокращать государственные расходы или повышать налоги.

Такие прогнозы правительства основываются на исследовании, опубликованном предыдущим министром финансов Джорджем Осборном во время кампании перед референдумом по выходу Британии из ЕС. Министерство финансов утверждает, что до сих пор придерживается данных, представленных в упомянутом исследовании.

В правительственных документах говорится, что ежегодно потери Британии составят от 38 до 66 млрд фунтов стерлингов.

"Жесткий" сценарий Brexit предусматривает выход Британии не только из Европейского Союза, но и из европейской зоны свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.