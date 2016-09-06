Великобритания будет стремиться к подписанию соглашения о свободной торговле с ЕС

По его словам, Великобритания после выхода из ЕС вряд ли сможет остаться участницей внутреннего рынка сообщества, передает Deutsche Welle.

Дэйвис отметил, что Лондон стремится к доступу на европейский рынок, но не членства в нем. Поэтому британское правительство будет стремиться к подписанию соглашения о свободной торговле с ЕС.

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Министерство Дейвиса было укомплектовано 180 работниками, которым помогают еще 120 сотрудников в Брюсселе.

Тем временем, в парламенте Великобритании обсудили петицию, подписанную более чем четырьмя миллионами британцев, которые требуют проведения повторного референдума о Brexit. Правительство страны исключило возможность повторного референдума, ссылаясь на то, что подготовка к формальному "разводу" уже идет.

Ранее, в ходе выступления на саммите стран Большой двадцатки, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "Brexit значит действительно Brexit", и выход из ЕС обязательно состоится, хотя Лондон планирует формально не инициировать его в этом году.