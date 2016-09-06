Великобритания будет стремиться к подписанию соглашения о свободной торговле с ЕС
В понедельник, 5 сентября, британский министр Дэвид Дэвис выразил уверенность, что Евросоюз не станет давить на Великобританию в вопросе Brexit, поскольку ЕС сам имеет экономические проблемы.
По его словам, Великобритания после выхода из ЕС вряд ли сможет остаться участницей внутреннего рынка сообщества, передает Deutsche Welle.
Дэйвис отметил, что Лондон стремится к доступу на европейский рынок, но не членства в нем. Поэтому британское правительство будет стремиться к подписанию соглашения о свободной торговле с ЕС.
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Министерство Дейвиса было укомплектовано 180 работниками, которым помогают еще 120 сотрудников в Брюсселе.
Тем временем, в парламенте Великобритании обсудили петицию, подписанную более чем четырьмя миллионами британцев, которые требуют проведения повторного референдума о Brexit. Правительство страны исключило возможность повторного референдума, ссылаясь на то, что подготовка к формальному "разводу" уже идет.
Ранее, в ходе выступления на саммите стран Большой двадцатки, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "Brexit значит действительно Brexit", и выход из ЕС обязательно состоится, хотя Лондон планирует формально не инициировать его в этом году.