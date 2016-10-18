Освобождение Мосула от ИГ может затянуться на несколько недель – Пентагон

Об этом заявил командующий объединенными силами международной коалиции борьбы с террористической организацией ИГ, генерал-лейтенант США Стивен Таусенд, передает OIR.

«Эта операция по возвращению контроля над вторым по величине иракским городом Мосул может затянуться на недели или дольше», - сказал он.

В то же время он заявил, что войска Пешмерга получают помощь от международной коалиции.

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«Ирак имеет поддержку со стороны коалиции широким спектром возможностей, в том числе это поддержка с воздуха, артиллерия, разведка, советники и авианаводчики», - сказал Таусенд.

Напомним, 17 октября премьер-министра Ирака Хейдар аль-Абади заявил о начале операции по освобождению Мосула от отрядов «Исламского государства».

Он пообещал, что операция, в которой примут участие в том числе силы полиции и национальной гвардии, завершится освобождением большого города на севере страны от отрядов «Исламского государства».

В первый день операции по освобождению иракского Мосула от боевиков группировки «Исламское государство» войска, которые принимают в нем участие выполнили свою задачу с «опережением графика».

Об этом сообщил представитель Пентагона Питер Кук, который пояснил, операция иракской армии и повстанцев пока что идет быстрее, чем планировалось, однако предупредил, что речь идет лишь о первый день операции, и поэтому выводы делать еще рано.