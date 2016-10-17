Премьер Ирака объявил о начале операции по освобождению Мосула от "Исламского государства"

Как сообщает иракский телеканал «Ас-Сумария», аль-Абади, командующий иракской армией, отдал приказ о наступлении на Мосул, пишет РБК.

Он пообещал, что операция, в которой примут участие в том числе силы полиции и национальной гвардии, завершится освобождением крупного города на севере страны от отрядов «Исламского государства».

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Иракский премьер призвал жителей Мосула сотрудничать с армией и готовиться к освобождению.

Начало операции приветствовал представитель США в антитеррористической коалиции Бретт Макгерк, сообщает агентство Reuters. Он уверенно заявил о скором освобождении Мосула «после двух лет тьмы».

Операция по освобождению Мосула готовилась несколько недель. За это время иракская армия подтянула к линии фронта дополнительное вооружение, а над самим городом постоянно разбрасывались листовки с призывом к боевиками ИГ покинуть эту территорию.

Ранее УНИАН сообщал, что американские военные начали операцию по освобождению иракского города Мосул от ИГИЛ. Американские гаубицы, которые размещены примерно в 20 км от центра Мосула, наносят удары по боевикам. Также к операции привлечена авиация США.