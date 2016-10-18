В США заявили об "опережении графика" армией Ирака при наступлении на Мосул

Об этом на брифинге для прессы сообщил представитель Пентагона Питер Кук, передает РБК.

Он пояснил, операция иракской армии и ополченцев пока что идет быстрее, чем планировалось, однако предупредил, что речь идет лишь о первом дне операции, и потому выводы делать еще рано.

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«Это - только первый день. Но все стартовало именно так, как хотели иракцы», - сказал представитель министерства обороны США. В то же время Кук отметил, что операция будет трудной и освобождение Мосула займет «некоторое время».

​По словам представителя Пентагона, коалиция во главе с США провела в более 54 тысяч курсов обучения иракских солдат и нанесла более 10 тысяч точечных ударов в Ираке, в том числе более 70 в районе Мосула только в текущем месяце. Он пообещал, что иракские силы будут иметь постоянную поддержку со стороны коалиции.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министра Ирака Хейдар аль-Абади заявил о начале операции по освобождению Мосула от отрядов «Исламского государства».